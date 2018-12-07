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«Завтра Париж выйдет свергать Макрона»: «Марсельеза» вновь зазвучала на улицах бунтующей Франции

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«Завтра Париж выйдет свергать Макрона»: «Марсельеза» вновь зазвучала на улицах бунтующей Франции

Париж, 7 декабря. Французские музыканты исполняют «Варшавянку» и «Марсельезу» на станции Chaglete в парижском метро, демонстрируя поддержку протестующим.

«Весь Париж завтра выйдет свергать Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон — Прим. ФАН). Макрон — вонючий капиталист, подкаблучник и подлец», — заявили они корреспонденту Федерального агентства новостей.

Напомним, в субботу по всей Франции пройдет четвертая манифестация «желтых жилетов». Французские чиновники призывают горожан и туристов избегать посещения Елисейских полей, площадей Звезды, Согласия, Трокадеро, Бастилии, Республики и Данфер-Рошро с прилегающей частью Монпарнаса. При этом сообщается, что с завтрашнего дня французские полицейские начинают бессрочную забастовку.

Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе, 8 тысяч — в Париже.

Акции протеста во Франции проходят с середины ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, а также погромами и поджогами автомобилей в Париже. За этот день было задержано более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 представителя правоохранительных органов. За развитием событий следит спецкор ФАН Владимир Тулин.

Ранее политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что причина протестов во многом кроется в личности французского президента.

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
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