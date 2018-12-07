СМИ сообщили об отставке главы аппарата Белого дома

Вашингтон, 7 декабря. Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в ближайшие дни может объявить об отставке, об этом сообщает источник CNN.

По словам источника, президент США Дональд Трамп просил Келли остаться на посту еще на два года. Однако в последнее время глава аппарата сотрудников и американский президент перестали общаться.

Источник информирует, что Трамп рассматривает возможность заменить Келли, однако окончательное решение еще не принято. Одним из кандидатов на пост главы аппарата Белого дом может стать нынешний руководитель аппарата вице-президента США Ник Айерс.

Источник The Daily Caller опровергает информацию, заявляя, что Келли не собирается в ближайшие два дня уходить в отставку.

Ранее также в СМИ появлялась информация о том, что американский президент планирует отправить в отставку министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. Причиной является отсутствие у Нильсена четкой позиции по вопросу мигрантов.