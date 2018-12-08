Сирия, 8 декабря. Курды уничтожили, ранили и арестовали нескольких боевиков ССА** на севере провинции Алеппо. Джихадисты ИГ1 атаковали конвой SDF**** у города Абу Хаммам к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Турция отказывается способствовать выходу «Джебхат ан-Нусры»1*** из Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подразделения «Лива Аль-Кудс» на юго-восток Идлиба.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла нескольких боевиков на севере провинции Алеппо в результате действий курдов.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): уничтожило беспилотник США под Хаджином; атаковало транспортный конвой SDF у города Абу Хаммам.

Курды: утверждают, что ликвидировали ряд террористов ИГ и их технику в районе «Хаджинского кармана»; убили одного из главарей «Белых касок» в кантоне Африн; лишились нескольких радикалов в Ракке при нападении арабских ополченцев.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): по-прежнему сохраняет широкое присутствие в буферной зоне Идлиба из-за отказа Турции поспособствовать ее выходу из района.

Международная коалиция: продолжает вести бомбардировки по районам города Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Курдские бандгруппы из состава Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают совершать диверсии с целью нанесения как можно большего урона протурецким исламистским силам в северной части провинции Алеппо. За последнее время курды совершили как минимум три нападения. В населенных пунктах Абла и Кафр Калбин к северо-востоку и к северу от административного центра региона бандформированиями YPG были атакованы позиции Сирийской свободной армии (ССА), передавал в Twitter (@AzadiRojava) курдский источник. В результате были ранены и убиты почти десять радикалов, союзных Анкаре. Кроме того, в городе Джандарис на территории кантона Африн бойцами YPG был убит один из главарей «Белых касок».

По данным курдского агентства Rudaw, радикалы Сирийских демократических сил (SDF) задержали в окрестностях Манбиджа к северо-востоку от Алеппо несколько групп диверсантов ССА, обученных турецкими спецслужбами. Таким образом, курды продолжают попытки сохранить контроль над городом, несмотря на договоренности Вашингтона и Анкары о выходе отрядов SDF из Манбиджа и его предместий. Данное условие должно было быть выполнено «Демократическими силами» еще летом этого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям местного новостного канала в Twitter (@DeirEzzor24), джихадисты «Исламского государства» атаковали транспортную колонну курдских радикалов в окрестностях города Абу Хаммам в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. В ходе развернувшихся ожесточенных боев серьезные потери ранеными и убитыми понесли обе стороны, точные сведения об их количестве еще выясняются.

Связанные с SDF порталы, в том числе ARA News, сообщают о позиционных столкновениях бандгрупп ИГИЛ и «Демократических сил» в предместьях городов Хаджин, Аш-Шаафа и Ас-Суса. Утверждается, что курдам удалось ликвидировать нескольких террористов, а также их технику и наблюдательные посты, однако эта информация пока проверяется.

Подконтрольное боевикам ИГ агентство Al Amaq опубликовало сведения о том, что исламисты сбили беспилотник сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами на окраине Хаджина к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Кроме того, сообщается, что авиация США и их союзников продолжает бомбардировки в районах города, несмотря на недавнюю гибель восьми местных жителей в ходе авианалета американских ВВС.

Провинция Идлиб

Новостной портал SMM Syria со ссылкой на свой источник передает, что военное командование Турции не намерено способствовать выходу бандформирований террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», из районов «Большого Идлиба». Между тем согласно договоренностям с российской стороной Анкара должна была обеспечить отвод тяжелых вооружений и отрядов джихадистов из очерченной буферной зоны, захватывающей окраины провинций Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб.

Оппозиционный ресурс в Twitter (@NotWoofers) сообщает о прибытии подразделений «Лива Аль-Кудс» в район буферной зоны на юго-востоке провинции Идлиб. Утверждается, будто бы Сирийская арабская армия (САА) и союзные Дамаску силы готовятся к новой серии атак на позиции боевиков. Напомним, что на этих территориях, в частности, базируются бандгруппы «Джебхат Фатх Аш-Шам». Кроме того, более умеренные радикалы тоже вслед за террористами не раз нарушали соглашение о режиме тишины, а также участвовали в недавней химической атаке против жителей Алеппо.

Провинция Ракка

Военные объекты «Демократических сил» в предместьях Ракки вновь подверглись нападению местных арабских ополченцев, активно выступающих против оккупационной власти курдских радикалов на северо-востоке Сирии. Согласно информации Sham FM, отряды, связанные с силами племен, проживающих за Евфратом, активировали взрывное устройство около одного из опорных пунктов SDF, в результате чего курды в очередной раз понесли серьезный урон. В последние недели акции протеста и атаки арабов-ополченцев против курдов в Ракке, Хасаке и других северо-восточных сирийских провинциях заметно активизировались. Недовольства местного населения прежде всего связаны с произволом главарей «Демократических сил», насильственной мобилизацией гражданских лиц в SDF и притеснением арабов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)