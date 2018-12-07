Один из сайтов Навального заблокирован по решению суда — Роскомнадзор

Москва, 7 декабря. Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование», принадлежащий блогеру Алексею Навальному. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Он отметил, что ресурс был заблокирован по решению суда, который признал обоснованными претензии к регистратору доменного имени сайта — компании Gandi SAS. Поводом для подачи иска послужило отсутствие у сайта политики конфиденциальности, а также несоответствие российскому законодательству формы получения согласия на предоставление персональных данных.

«Мы обратились в Таганский суд Москвы с исковым заявлением в защиту прав неограниченного круга лиц, и суд 4 декабря вынес определение о применении предварительных обеспечительных мер», — пояснил Ампелонский журналистам.

Напомним, что Алексей Навальный запустил проект «Умное голосование» в конце ноября.