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Спорт способен направить потенциал молодежи на большие цели — Путин

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Спорт способен направить потенциал молодежи на большие цели — Путин

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям бала «Звезды студенческого спорта» заявил, что спорт и физическая культура способны направить созидательный потенциал молодежи на достижение больших и актуальных целей. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Ведь физическая культура и спорт способны направить огромный созидательный потенциал молодёжи на достижение больших, востребованных временем целей», — сказано в телеграмме.

Глава государства отметил, что бал «Звезды студенческого спорта» собрал победителей и призеров всероссийских и международных студенческих соревнований, представителей общественных организаций, профильных министерств и ведомств.

Путин подчеркнул, что Российскому студенческому спортивному союзу исполняется 25 лет. За прошедшие годы российский студенческий спорт вышел на лидирующие позиции в мире и стал массовым.

Лидер РФ добавил, что российские спортсмены покажут лучшие результаты на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске благодаря своему таланту, воле и характеру.

Автор: Софья Куликова
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