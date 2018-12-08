Сирия, 8 декабря. Под ударами коалиции США погибли восемь жителей Хаджина в Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ осуществили разведывательные полеты в зоне «Большого Идлиба». На севере Алеппо продолжились стычки между ССА** и курдами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные полеты в зонах контроля боевиков на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили дополнительные подразделения к линии разграничения сил с исламистами в Идлибе; арестовали двух бывших боевиков ИГ1 в Эль-Кунейтре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): вела бои с курдскими отрядами на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о готовящемся нападении на позиции САА в городе Камышлы в Хасаке; понесло потери в результате спецоперации ВС Ирака в Салах Эд-Дине.

«Джейш Аль-Изза»: подверглась ответным ударам САА в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила три взрыва на оккупированных территориях к западу от Алеппо.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: подозревается в организации налета на грузовик с газовыми баллонами на западе Алеппо.

Курды: противостояли террористам на юго-востоке САР; утверждали, что освободили ряд мирных жителей из плена ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела бомбардировки в «Хаджинском кармане», погибли мирные жители.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): развернули новые КПП в юго-восточной части Сирии.

Провинция Алеппо

На границе между провинциями Идлиб и Алеппо продолжилось вооруженное противостояние между бандформированиями «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Согласно данным военного источника в сети Twitter (baladinetwork), взрывы, предположительно организованные членами группировки «Ахрар Аш-Шам», входящей в состав «Аль-Ватании лил Тахрир», прогремели в городах Аль-Атариб и Ад-Дана, что привело к ранению двоих детей и медсестры. Вечером также поступали сообщения о детонации заминированного автомобиля и нападении на мирных жителей на западе региона.

К северу от Алеппо вновь разворачивались бои между Отрядами народной самообороны (YPG) и протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА). Противники столкнулись в районе населенного пункта Хербель, передавал интернет-портал Step News Agency. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Между тем на западных окраинах административного центра провинции произошло нападение неизвестных боевиков. По данным агентства новостей Orient News, радикалы ограбили грузовик с газовыми баллонами. Отмечается, что атака произошла в квартале Аз-Захра недалеко от районов, контролируемых протурецкими исламистами «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир».

Во второй половине дня вспыхнули протесты в городе Азаз, подконтрольном протурецким силам. Как передавал Twitter-канал (Ahmad1618A), жители населенного пункта выступали с лозунгами против курдских радикалов, оккупировавших территории Алеппо, и требовали освобождения боевиков «свободной армии», захваченных в плен YPG.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Masdar News сообщал о новых столкновениях между курдами и террористами «Исламского государства» на юго-востоке провинции. Стало известно, что в ходе противостояния силы SDF лишились по меньшей мере 50 бойцов. Курдские военные источники опубликовали заявление об освобождении ряда мирных жителей из плена джихадистов, что, тем не менее, не получило подтверждения от официальных новостных порталов. Притом некоторые военные эксперты утверждали, что курдские радикалы намеренно публикуют ложные данные, в целях оправдать свою антинародную политику, вызывающую недовольство большинства арабского населения.

Дабы избежать проникновения джихадистов ИГ на территорию Ирака, проправительственные иракские Силы народной мобилизации развернули несколько дополнительных контрольно-пропускных пунктов для более тщательного досмотра граждан. Как передавал Twitter-канал (EuphratesPost), КПП были установлены на окраинах поселений Ас-Сувайя и Аль-Хари. Напомним, иракские вооруженные силы действуют в Сирии с согласия законного правительства САР.

Была опубликована информация о последствиях боевых вылетов возглавляемой США международной коалиции в Хаджине. По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), как минимум восемь гражданских лиц погибли под ударами военных самолетов западного альянса. Кроме того, позднее бомбардировкам подверглось здание больницы.

Провинция Даръа

В первой половине дня стало известно, что за 24 часа в Сирию перебрались порядка тысячи перемещенных лиц, проживавших в лагерях для беженцев в Ливане и Иордании. Большая часть граждан САР перешла через погранпереход «Насиб» в провинции Даръа, который был вновь открыт в октябре. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, значительную поддержку в переселении сирийцев оказывают сотрудники российского Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Между тем в соседней провинции Эль-Кунейтра были задержаны двое бывших террористов формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшего на верность «Исламскому государству». Как передавали военные источники AMN, джихадисты были арестованы в ходе обысков, проводимых разведывательными службами сирийских вооруженных сил. Напомним, ранее силы группировки базировались на юго-востоке Даръа.

Провинция Идлиб

В течение дня Сирийская арабская армия (САА) продолжила перебрасывать дополнительные подкрепления к линии соприкосновения с силами вооруженной оппозиции. В прифронтовые районы прибыли бойцы ливанской военизированной организации «Хезболла», а также иранские проправительственные отряды. Согласно сведениям информационного портала Orient News, на линии фронта фиксировались взаимные обстрелы, инициированные исламистами.

В провинции вновь прошли разведывательные полеты российских ВКС. Агентство новостей Al Masdar News передавало, что военные самолеты Ил-20 действовали в зонах дислокации отрядов «Джебхат Ан-Нусры»1*** и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана».

Провинция Хама

В минувшие сутки в северной части провинции Хама продолжились вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и исламистскими бандгруппами. По информации новостного агентства Al Masdar News, радикалы группировки «Джейш Аль-Изза» предприняли очередную попытку нападения на опорные пункты сил САР, что вынудило САА открыть ответный огонь по военным объектам формирования. Обстрелам артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) подверглись оборонительные сооружения боевиков вблизи населенных пунктов Мааркаба, Лахая, Масасна и Аль-Латамина. Позднее также отмечались перестрелки вблизи деревни Вади Ад-Даурат.

Провинция Хасака

Подконтрольный «Исламскому государству» интернет-портал Al Amaq заявил о том, что боевики готовят атаку на позиции правительственных сил в городе Камышлы, расположенном неподалеку от сирийско-турецкой границы. Напомним, часть населенного пункта, а также остальные территории региона находятся под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF). Это в очередной раз свидетельствует о том, что в оккупированных курдами районах провинции все еще осуществляют подпольную деятельность «спящие ячейки» ИГИЛ1.

Ирак

В Ираке продолжилась спецоперация по поиску подпольных групп «Исламского государства». Военный источник в Twitter (DavidMWitty1) передавал, что на границе между провинциями Салах Эд-Дин и Киркук удалось обнаружить отряд джихадистов, скрывавшихся в одной из пещер. В результате недолгих столкновений один из террористов был убит, еще трое получили ранения. Напомним, о полном уничтожении ИГИЛ в Ираке было объявлено в конце прошлого года, однако некоторым боевикам удалось найти укрытие в пустынных районах страны после разгрома группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)