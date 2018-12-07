В ОБСЕ отреагировали на предложение главы МИД Германии распространить миссию на Азовское море

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил расширить мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе на Керченский пролив и Азовское море в связи с обострением отношений между Россией и Украиной. Об этом глава МИД Германии заявил на встрече глав внешнеполитических ведомств стран участниц ОБСЕ.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился в Секретариат ОБСЕ по коммуникациям и связям со СМИ с просьбой прокомментировать инициативу главы МИД Германии. В Секретариате ОБСЕ отметили, что «любые изменения в мандате Специальной мониторинговой миссии на Украине должны обсуждаться и приниматься решением Постоянного совета ОБСЕ».

«Все решения Постоянного совета принимаются консенсусом всех пятидесяти семи государств, входящих в организацию», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Госдуме РФ также не оставили без ответа инициативу главы МИД Германии. В частности, депутат Госдумы Олег Нилов предложил привлечь ОБСЕ к обеспечению свободного судоходства через Панамский канал и Босфор. По его словам, «свободный проход» — это когда кто-то захотел туда пойти и пошел — «хоть на крейсере, хоть на чем».

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ, нарушив госграницу России. Украинские военные судна опасные маневрировали, а их экипажи отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников. Вечером украинские военные судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.