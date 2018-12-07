Путин и Шойгу отметили лучшие работы на награждении премии РГО

Москва, 7 декабря. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, возглавляющий попечительский совет Русского географического общества, в пятницу приняли участие в церемонии награждения премии РГО.

Они отметили лучшие работы, которые заслужили внимание всего географического сообщества. Так, к примеру, награду за лучший снимок в фотоконкурсе «Самая красивая страна» получил фотограф Вадим Балакин.

А глава красноярского отделения РГО Игорь Спириденко удостоился награды за проект «Борт Тюрикова. Возвращение». Речь идет об уникальной операции по эвакуации из таймырской тундры американского самолета Douglas C-47, которая готовилась на протяжении трех лет.

Награду за лучший образовательный проект получила руководитель эколого-просветительского центра «Заповедники» Наталья Данилина и ее заместитель Елена Книжникова. Не остались без внимания и ученые МГУ, которые собрали крупнейшую в Россию базу данных по биоразнообразию — «Цифровой гербарий МГУ».

«В нашем конкурсе профессиональный взгляд должен говорить о том, что понравится всем, во всяком случае, многим. Это не искусствоведческая вещь, это то, что должно нести информацию о нашей стране», — подчеркнул Шойгу во время награждения.

Отметим, что премия РГО вручается за достижения в области географии, экологии и сохранения историко-культурного наследия.