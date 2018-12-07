«Сидеть и ждать свободы»: Мамаев и Кокорин написали письма из СИЗО

Москва, 7 декабря. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл написали письма из СИЗО «Бутырка» в Москве. Спортсменов арестовали за нападение на двух человек в центре Москвы.

KP.ru отправила арестованным письма, в которых поинтересовалась, что планируют спортсмены делать дальше. Кроме того, редакторы предложили футболистам раскаяться. Однако ответ арестованных был мало похож на раскаяние.

«Да все нормально, спасибо за письмо», — ответил футболист «Зенита» Александр Кокорин.

Мамаев был приветливее и бодрее и не ограничился двумя словами.

«Привет! У меня все хорошо! Спасибо большое за письмо! Здоровье тоже хорошо, а тренировок достаточно, в целом. Дальше планирую сидеть и ждать свободы. Все рано или поздно закончится», — написал футболист «Краснодара».

Кокорин-младший оказался агрессивнее и призвал к совести тех, на кого напал.

«Расстраиваться? Из-за этих людей не стоит! Мы справимся, а вот их совесть – сомневаюсь», — написал младший брат футболиста Кокорина.

В четверг Тверской суд Москвы продлил арест Мамаева и Кокориных до 8 февраля. Их обвиняют в нападении на водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука и драке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором автомобилестроительного института «НАМИ» Сергеем Гайсиным.