Сирия, 7 декабря. Исламисты продолжают подпольную междоусобную борьбу на западе Алеппо. ВВС коалиции ударили по зданию больницы в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре. Новый военный конвой Турции прибыл на север провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают разведывательную миссию в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответные обстрелы позиций исламистов на севере Хамы.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: продолжает подпольную междоусобную борьбу с «Ан-Нусрой»*** на западе Алеппо; подозревается в организации взрыва автомобиля в западной части Алеппо.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по зданию больницы в городе Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: направили очередной военный конвой в северную часть Хамы.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что в западной части провинции Алеппо произошло очередное нападение неизвестных боевиков. Радикалы застрелили двух мирных жителей в населенном пункте Ибин-Саман. Какую цель преследовали нападавшие — пока неизвестно. Предполагается, что налет джихадистов стал результатом междоусобной борьбы формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Напомним, столкновения между боевиками противоборствующих группировок возобновились в первой половине недели, после чего участились вылазки неизвестных на оккупированных исламистами территориях так называемого Большого Идлиба.

Между тем у западной границы региона произошел взрыв заминированного автомобиля. Согласно информации военного источника в сети Telegram (aheey555), транспортное средство детонировало в районе деревни Тархин, что привело к ранению четырех гражданских лиц. Подозреваемыми в организации взрыва также являются члены конкурирующих исламистских бандгрупп.

Провинция Хомс

Российское информационное Sputnik News сообщает о том, что Москва обратилась к Соединенным Штатам с предложением об установлении совместного контроля над районом Ат-Танфа в южной части провинции Хомс. Это позволило бы улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в лагере для беженцев «Рукбан», в который впервые за 11 месяцев гумпомощь была доставлена лишь в ноябре. Тем не менее, по словам начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова, американские коллеги не ответили на предложенную инициативу. Напомним, Вашингтон оккупировал «зону безопасности» на юге Хомса, несмотря на протесты законного правительства Сирийской Арабской Республики (САР). Более того, данные территории стали благоприятной зоной для дислокации террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на то, что несколькими часами ранее под ударами международного альянса погибли восемь мирных жителей, американские ВВС продолжили бомбардировки города Хаджин. Как передает медиапортал Jisr TV, военные самолеты западной коалиции сбросили бомбы на здание больницы. Данных о новых пострадавших среди мирных жителей пока не поступало. Напомним, коалиционная авиация проводит боевые вылеты в поддержку «Демократических сил Сирии»**** (SDF), противостоящих террористам «Исламского государства»1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Тем не менее множественные жертвы со стороны гражданского населения свидетельствуют о том, что «усилия» ВВС США вовсе не помогают справиться с террористической угрозой.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Masar Press Agency сообщает о том, что сотрудники российской военной полиции прибыли к населенным пунктам Таль Ханзир и Абу Далия, расположенным в юго-восточной части Идлиба. Напомним, в данном районе в последнее время обострилось вооруженное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами исламистских бандформирований. Как известно, боевики не прекращают провоцировать столкновения на линии соприкосновения сил сторон.

В целях определения местонахождения военных баз и оборонительных сооружений радикалов ВКС России продолжают разведывательную миссию на оккупированных джихадистами территориях провинции. Военные эксперты отмечают, что благодаря этому в случае наступления боевиков силы САР будут осведомлены о расположении военных объектов противника.

Провинция Хама

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что еще один военный конвой вооруженных сил Турции прибыл к контрольно-пропускному пункту в районе города Мурек на севере Хамы. Правительственные силы обеспокоены наращиванием Турцией боевой мощи в САР. Напомним, в ходе переговоров в Астане постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил о том, что в случае невыполнения условий Сочинского соглашения по выводу боевиков Анкара должна отвести свои войска на 20 километров от демилитаризованной зоны. Иначе Дамаск будет вынужден приступить к военным действиям.

Тем временем на севере региона не прекращаются перестрелки между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Как передает на своей странице в Twelegram военный источник (aheey555), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся вблизи населенного пункта Масасна, продолжили вести огонь по укреплениям джихадистов, отряды которых базируются у города Мааркаба.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)