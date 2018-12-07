«Здесь медведи, там медведи»: Путин рассказал о путешествиях по дикой природе

Москва, 7 декабря. Работа географов-исследователей требует не только знаний и подготовки, но и мужества. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии награждения премии Российского географического общества.

Глава государства отметил, что сам встречался с медведями во время путешествий по незаселенным человеком районам страны, где безраздельно царствует дикая природа.

«Здесь медведи, там медведи, когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А ребята жили семь месяцев рядом с ними. Это очень интересно, захватывающе и очень полезно», — отметил он.

По словам президента, работа географов и путешественников позволяет понять, кто мы есть на самом деле, и лучше изучить свою национальную идентичность. Отметим, что премия РГО вручается за достижения в области географии, экологии и сохранения историко-культурного наследия.