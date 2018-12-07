Владельцы «Ждуна» подали иск к «Почте России»

Москва, 7 декабря. «Почта России» может заплатить 50 тысяч рублей компании CD Land, обладающей исключительными правами на образ «Ждуна». Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющейся информации, образ «Ждуна» был использован в одной из газет, продававшихся в отделении почтовой связи. В ФГУП «Почта России» заявили, что не несут ответственности за реализуемую продукцию. Однако Григорий Бусарев, генеральный директор авторского агентства «Артпатент», патентный поверенный РФ, считает иначе.

«Насколько мы знакомы с подобными исками от CD Land, в частности к «Мегафону», эта компания обладает правами на фигуру «Ждуна» на основании договора непосредственно с автором. То есть – лицензионного договора об использовании этого объекта. Автор получил довольно существенную сумму», — рассказал он.

По мнению собеседника ФАН, в данном случае были воспроизведены и распространены экземпляры с фотографиями «Ждуна», авторские права на которого принадлежат CD Land.

«Почта России», как торговое предприятие, в данном случае является распространителем этих экземпляров. Тем самым нарушаются исключительные авторские права, которые предполагает запрет на использование, в том числе – на распространение. Таким образом, предприятие, которое распространяет экземпляры произведения с объектом авторского права, является нарушителем, если оно не имеет на это никаких прав», — полагает Бусарев.

По его словам, это вполне традиционная практика, когда обладатель исключительных авторских прав предъявляет претензии к торговым организациям, распространяющим контрафактный продукт.

Важным моментом, отметил эксперт, является то, что предприятие, которое продает контрафактный продукт, несет ответственность за это наряду с тем, кто его производит.

«Здесь все совершенно логично. И у компании есть достаточно большие перспективы выиграть этот иск, потому что такая практика уже сложилась. На очень большую сумму, 8 миллионов, был выигран иск у компании Мегафон, так же за использование образа «Ждуна», — подытожил патентный поверенный РФ.

Напомним, что автором образа «Ждуна» является голландская художница Маргрит ван Бреворт, в 2016 году создавшая изображающую его скульптуру для больницы Лейденского университета. В одном из своих интервью она рассказала, что на создания этого образа ее вдохновили люди, сидящие в ожидании диагноза в очереди к врачу.