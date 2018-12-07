Ханты-Мансийск, 7 декабря. В сирийской провинции Хомс откроется торговое представительство Ханты-Мансийского автономного округа. К такому соглашению пришли губернатор Югры Наталья Комарова и глава Хомса Талал аль-Барази.

Делегация сирийской провинции прибыла в Югру с ответным визитом. В рамках встречи стороны заключили соглашение о сотрудничестве в культурной, гуманитарной, научно-технологической и других сферах.

«Есть возможность предметно определиться с созданием торгового представительства кооператива «Ермак» в агропровинции Хомс, определить схемы поставок продукции», — заявила Комарова.

Также губернатор Югры подчеркнула, что уже в следующем году регион готов обеспечить дистанционное консультирование пациентов провинции Хомс, а таже организовать круглый стол по вопросам образования.

Глава сирийской провинции подтвердил создание торгового представительства Югры. Также аль-Барази отметил, что регионы могут расширить торговое сотрудничество в сфере импорта продукции деревообрабатывающей промышленности, сообщает Ugra-news.ru.

Губернатор Югры Наталья Комарова стала первой из российских руководителей регионов, кто посетил Сирию с начала конфликта. Делегация Югры побывала в провинции Хомс в апреле текущего года.