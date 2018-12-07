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Хворостовский посмертно стал номинантом премии «Грэмми»

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Хворостовский посмертно стал номинантом премии «Грэмми»

Вашингтон, 7 декабря. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на премию «Грэмми». Об этом говорится в сообщении на сайте музыкальной премии.

Хворостовский посмертно номинирован на 60-ю премию «Грэмми» за исполнение оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Вместе с Хворостовским на премию номинирован дирижер Константин Орбелян, который принимал участие в записи оперы «Риголетто». Хворостовский и Орбелян номинированы в категории «Лучшая запись оперного произведения», которая присуждается дирижеру и основным исполнителям, а также продюсеру альбома.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет после двух с половиной лет борьбы с раком мозга.

Автор: Артем Никулин
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