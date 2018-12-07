Церемония захоронения останков советских воинов в Петербурге. ФАН-ТВ

В День Героев Отечества, 7 декабря, в Полежаевском парке Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков солдат Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие глава администрации Красносельского района, представители исполнительных органов власти, студенты, школьники, курсанты военных заведений.

«Я хочу поблагодарить руководителей и коллективы наших поисковых отрядов за проводимую ими очень важную и значимую работу. Спасибо вам. Я хочу пожелать всем присутствующим мирного неба над головой, а нашим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вечная память погибшим. Вечная слава живым», — сказал Виталий Черкашин, глава администрации Красносельского района.

Церемония проходила в соответствии с воинским уставом, с оказанием воинских почестей.

Останки солдат были обнаружены при проведении поисковых работ в рамках Всероссийской вахты памяти 2018 года на территории Красносельского района.



