«Это не помощь»: глава «Анжи» назвал авансом полученные от РПЛ деньги

Махачкала, 7 декабря. Глава махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев заявил, что 8 млн рублей, которые предоставила команде Российская премьер-лига, являются авансом, а не финансовой помощью.

«Это деньги на пару месяцев вперед. Это не помощь. Просто клубы лиги пошли нам навстречу, и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперед. Эта сумма составляет около восьми миллионов рублей», — пояснил он телеканалу 360.

Отметим, что «Анжи» начал испытывать проблемы с финансированием еще весной. Кадиев тогда заявил, что клуб находится на грани банкротства, а также предположил, что часть матчей «Анжи» сыграет в молодежном составе.

Бывший гендиректор ФК «Анжи» Эльдар Исаев в июне был арестован по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, его действия нанесли ущерб в размере 1 млн рублей. В январе прошлого года Исаев был назначен заместителем гендиректора «Анжи».