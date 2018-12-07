В Германии выбрали нового председателя ХДС

Берлин, 7 декабря. Новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС) выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За ближайшую соратницу канцлера Германии Ангелы Меркель проголосовали 51,75% делегатов.

В рамках голосования было подано 999 голосов, все они признаны действительными. За Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 человек (51,75%), а за ее соперника Фридриха Мерца – 482 человека (48,25%).

«Мы должны оставаться сплоченными ради цели, которая нас всех объединяет», — заявила Крамп-Карренбауэр по итогам голосования.

Меркель ранее заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии. Причиной тому стал низкий рейтинг ХДС на региональных выборах. Меркель занимала пост председателя ХДС последние 18 лет.

Однопартийцы подарили уходящей с поста Меркель памятный презент – дирижерскую палочку, сообщает «МИР24». Этой палочкой дирижировал Кент Нагано во время специального концерта на саммите G20 в Гамбурге.