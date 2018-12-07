Киев, 7 декабря. Власти Украины оказывают давление на епископов официальной Украинской православной церкви Московского патриархата, требуя, чтобы они приняли участие в «объединительном соборе». Об этом в пятницу сообщил Священный Синод УПЦ МП.

«Это является прямым побуждением к нарушению архиерейской присяги, которую епископы обязываются соблюдать даже под угрозой смерти», — говорится в решении Синода, о котором сообщается на сайте УПЦ.

В украинской церкви отметили, что чиновники продолжают грубо вмешиваться в церковные дела. Отметим, что главный вопрос, который раскольники хотят обсудить на «объединительном соборе», — это предоставление непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии.

Инициатором этого процесса выступил президент Украины Петр Порошенко, который, как сообщают СМИ, пообещал патриарху Константинопольскому Варфоломею I ряд украинских церковных объектов. Константинополь ответил согласием и заявил о намерении предоставить Украине томос.

Действия патриарха раскритиковала Русская православная церковь, которая напомнила, что предоставление автокефалии не входит в полномочия Константинополя. Это решение может быть принято только на общем соборе всех поместных православных церквей.

В прессу также попал фрагмент из устава «новой украинской церкви». Судя по документу, УПЦ КП станет полуавтономной церковью, которая будет управляться митрополитом и напрямую подчиняться Константинополю. Она также должна будет признавать все святыни и священные тексты, которые почитает церковь, предоставившая томос.