Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

Вена, 7 декабря. Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2,8% для участников организации, и на 2% — для не входящих в ОПЕК стран. Согласно документу, нефтедобыча снизится на 1,2 млн баррелей. Об этом сообщил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

По словам министра Ирака, страны ОПЕК сократят добычу на 800 тысяч баррелей в сутки, а остальные участники сделки — на 400 тысяч баррелей.

Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием ОПЕК+ заявил, что Россия выступает за решительные действия на нефтяном рынке и готова адекватно отвечать рыночной конюнктуре.

«Убежден, что наша солидарность, приверженность общей цели остается непоколебимой, как и два года назад», — заявил Новак.

Как сообщает источник ТАСС в ОПЕК, Россия сократит добычу нефти на 2% по сравнению с октябрем 2018 года. Таким образом, на территории страны будут добывать на 228 тысяч баррелей меньше.

Встреча министров энергетики стран ОПЕК проходила в Вене с 5 по 7 декабря. В рамках встречи стороны обсуждали возможность сокращения добычи нефти в 2019 году для того, чтобы избежать переизбытка из-за роста добычи с Иране и США.