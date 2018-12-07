Путин поднял тост за великий многонациональный российский народ

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии по случаю Дня Героев Отечества произнес тост за великий многонациональный российский народ.

«Я не могу не поднять и не предложить тост за героев Отечества, за благополучие, ваше благополучие и благополучие ваших близких​​​. За великую Россию, за великий многонациональный российский народ», — сказал Путин в ходе церемонии в Кремле.

Кроме того, глава государства принес извинения гостям за плотный рабочий график, отметив, что он не позволяет ему уделить больше времени собравшимся.

Стоит отметить, что традиция чествования Героев Отечества была возобновлена Владимиром Путиным в 2013 году. В нынешнем году среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.