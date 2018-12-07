«Он и в бога не верит, проклятый!»: Охлобыстин сравнил Порошенко с самым грешным прихожанином

Москва, 7 декабря. Известный российский актер Иван Охлобыстин, который также является священником Русской православной церкви (временно отстранен от служения по собственному желанию), резко осудил президент Украины Петра Порошенко за усугубление церковного раскола в стране.

По его словам, именно Порошенко инициировал предоставление непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии, что характеризует его как безнравственного человека.

«Он ходил в церковь Московского патриархата. Самый грешный прихожанин не переходит из церкви в церковь. Значит, он не верит. Мало того, он как конфеты делал у нас, так и делает. Как воровал, так и ворует. Так он еще и в бога не верит, проклятый!» — подчеркнул Охлобыстин.

Актер добавил, что власти США явно разочаровались в украинском президенте и, вероятнее всего, дадут ему сбежать в какую-нибудь «теплую страну». Он также выразил надежду на то, что новым президентом станет известный украинский КВНщик Владимир Зеленский, передает «Пятый канал».

Напомним, что ранее патриарху Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.