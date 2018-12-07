Школьники и националисты митингуют против РФ в Киеве | 7 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирия: восемь мирных жителей погибли в Дейр эз-Зоре в результате удара коалиции США Восемь мирных жителей в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли в результате авиаудара со стороны возглавляемой США коалиции. Информации о пострадавших и разрушении инфраструктуры пока нет. Об авиаударе сообщило государственное телевидение Сирии. Удару подвергся город Хаджин на Евфрате. В октябре агентство SANA сообщало, что международная коалиция при ударе по Хаджину применила белый фосфор. В начале декабря новая бомбардировка Хаджина привела к гибели пяти мирных жителей. Напомним, международная коалиция действует на территории Сирии незаконно, прикрывая свою агрессию по отношению к ближневосточному государству «борьбой с террористами».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал большое интервью Федеральному агентству новостей Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал большое интервью Федеральному агентству новостей. В нем он поделился своим видением ключевых вопросов мировой политики, рассказал о судьбе Украины, страхах Европы и путях обретения господства России в мире. Жириновский отметил, что провокация со стороны Украины в Керченском проливе была запланированной акцией, чтобы обострить ситуацию в преддверии возможной встречи двух президентов — США и России. Также политик выдвинул предположение, что для экономического прорыва России необходимы три отрасли: транспорт, лес, сельское хозяйство. Положительно оценил перспективы экономического и политического союза России и Китая, добавив, что нашей стране выгодно торговать со всеми соседями: с Финляндией, Украиной, Турцией, Ираном и Китаем.

Привезенные в Киев на автобусах школьники митингуют против РФ вместе с националистами Школьники в балаклавах приняли участие в антироссийском митинге, организованном украинской ультраправой партией «Национальный корпус» в центре Киева. Националисты требуют от президента Украины Петра Порошенко запретить россиянам вести бизнес в их стране, а также разорвать все отношения с Москвой. На митинг собралось около трехсот человек, многие из которых школьники и студенты. Все они при этом скрывают лица и признают, что это далеко не «порыв патриотизма» — на заказную акцию их свозили на автобусах. Участники митинга утверждали, что собирались штурмовать администрацию президента. Однако правоохранительные органы оперативно разогнали собравшихся на Банковой школьников перед встречей глав Украины и Латвии — через пару часов площадь была абсолютно пуста.