Конец эпохи: немецкий политолог рассказал, какой запомнят Меркель в ФРГ и ЕС

Москва, 7 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу в последний раз выступила перед своими единомышленниками из Христианско-демократического союза (ХДС) в качестве главы данной партии. Участники съезда проводили ее аплодисментами, длившимися 9 минут 23 секунды.

Федеральное агентство новостей в попытке выяснить, что значит для ХДС и Германии уход Меркель с поста главы партии, обратилось за разъяснениями к известному немецкому политологу Александру Рару.

Эксперт назвал уход Меркель концом целой эпохи, а также напомнил, что пока она все еще остается у власти в ФРГ, но уже не как лидер ХДС.

«Она написала часть истории Объединенной Германии, — считает Рар. — В любом случае она политик, который укрепил внутренние институты Европейского союза. Кроме того, она в свое время справилась с вызовом финансового кризиса, который угрожал всей Европе. Впрочем, Меркель не справилась с другим, более серьезным кризисом – миграционным».

По мнению собеседника ФАН, в Германии к Ангеле Меркель относятся очень по-разному – одни ее любят, другие – ненавидят, и это свидетельствует о том, что ее политика поляризировала общество.

«Кризис с беженцами в Германии не решен, и он, по-видимому, будет оставаться главным вызовом для общества ФРГ еще долгие годы. Будут вестись дискуссии, но Меркель уже не будет принимать главные решения. Но она в любом случае войдет в историю как человек, сделавший ХДС центристской партией, повернувший ее налево, в сторону либеральных идей» — объяснил Александр Рар.

Кроме того, Меркель, по мнению политолога, будут вспоминать как человека, который не только для Германии, но и для всей Европы внедрил принципы политики, ориентированной на либеральные ценности. Она руководила Германией в момент, когда многое менялось, при ней перемены были и в лучшую, и в худшую сторону, подчеркнул эксперт.