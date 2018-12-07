В Киеве объяснили, почему украинские моряки не стреляли по российским пограничникам

Киев, 7 декабря. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил журналистам, почему украинские моряки не стреляли по российским пограничникам во время инциденте в Керченском проливе.

По его словам, если бы украинцы открыли огонь по сотрудникам пограничной службы ФСБ, то это могло бы обернуться открытым вооруженным противостоянием с Россией. Таким образом, как утверждает Полторак, моряки ВМС Украины «спасли» свою страну от войны с РФ.

«Если бы они открыли огонь, я думаю, все было бы по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию. Только выдержка украинских моряков спасла ситуацию от широкомасштабной агрессии», — подчеркнул министр.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, которая стала формальным поводом для введения военного положения на Украине.

Представители украинской оппозиции считают, что президент страны Петр Порошенко ввел военное положение для сохранение своей власти. Действующий режим военного положения дает ему основания отменить президентские выборы, запланированные на весну следующего года.