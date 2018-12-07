Уголовное дело возбуждено в отношении министра экологии Саратовской области

Саратов, 7 декабря. В отношении министра природных ресурсов и экологии Саратовской области возбуждено уголовное дело, Дмитрия Соколова подозревают в превышении полномочий.

Речь идет о создании Соколовым искусственных условий для списания кредитной задолженности с трех лесхозов в Саратовской области, которые накопили долгов на 35 миллионов рублей, сообщает управление СК РФ по Саратовской области. В настоящее время решается вопрос о избрании меры пресечения Соколову, министру может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, в пятницу стало известно, что на повторное рассмотрение отправлено дело бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова, подозреваемого в хищениях при проведении реконструкции Эрмитажа.