Адвокат сообщил новые детали дела изнасилованной дознавательницы из Уфы

Уфа, 7 декабря. В деле изнасилованной дознавательницы из Уфы появились новые подробности. Выяснилось, что 23-летняя сотрудница ОМВД подала заявление в полицию только после жалобы отцу на ее поведение.

Как сообщил адвокат бывшего начальника полиции Эдуарда Матвеева в комментарии kp.ru, на следующий день после изнасилования девушка появилась на работе в состоянии алкогольного опьянения. Девушка попросила дежурного дать ей отгул, тогда Матвеев вызвал ее к себе в кабинет.

«Мой подзащитный сказал потерпевшей, что недоволен ее работой и сообщит об этом ее отцу», — рассказал адвокат Матвеева.

Глава отделения позвонил отцу девушки, который является высокопоставленным чиновником, и просил приехать. Тогда девушка сбежала с рабочего места и подала заявление об изнасиловании.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября. По словам девушки, начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуард Матвеев, Салават Галиев, а также руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромачук надругались над ней на рабочем месте. ДНК-экспертиза подтвердила факт изнасилования.