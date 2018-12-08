Сирия итоги недели 2 – 8 декабря: атака боевиков из Ат-Танфа, США не замечают химатаку террористов в Алеппо

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Итоги года от Генштаба ВС РФ На этой неделе Генеральный штаб Вооруженных сил России подвел промежуточные итоги сирийской кампании за уходящий год. Как заявил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, выступая на брифинге для иностранных военных атташе, сирийская армия при непосредственной поддержке России за 2018 год уничтожила 23 тысяч боевиков и освободила 387 населенных пунктов. Он подчеркнул, что сирийские военные получили значительный опыт под руководством российских военных советников. Кроме того, удалось освободить от незаконных вооруженных формирований зоны деэскалации «Восточная Гута», «Хомс» и «Южная» и перевести их под контроль сирийского правительства. Герасимов добавил, что боевики «Исламского государства», потерпев поражение год назад от сирийской армии и российских ВКС, остались в Сирии лишь в подконтрольной Соединенным Штатам зоне. Речь идет о территории в районе Ат-Танфа и анклаве в районе города Хаджин на восточном берегу Евфрата. Кроме того, Герасимов заметил, что боевики «Исламского государства» на контролируемой США территории, на востоке САР, начали расширять зону влияния. Он обратил внимание, что Вашингтон систематически говорит о «какой-то борьбе с боевиками «Исламского государства» на востоке Сирии», однако Россия наблюдает, что боевики ИГИЛ напротив восстанавливают свои силы.

Атака из Ат-Танфа Тем временем, в районе Ат-Танфа, подконтрольном Соединенным Штатам, силы международной коалиции вновь попытались атаковать правительственные силы. Источники в соцсетях сообщили о том, что наземные войска коалиции нанесли несколько ракетных ударов по позициям Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Хомс. Под обстрелом оказались объекты правительственных сил в районе горного хребта Аль-Граб к югу от города Эс-Сухне. Как передал в комментарии для сирийского информагентства SANA военный источник, никто из сирийских военнослужащих не пострадал, а ущерб, причиненный войскам САР, был ограничен только материальными потерями. Напомним, что американцы дислоцируются на юге Хомса в 55-километровой зоне, сформированной вокруг населенного пункта Ат-Танф, не имея на то никаких законных оснований. Более того, как сообщали ранее в Минобороны РФ, в этом оккупированном районе под крылом Пентагона наряду с другими боевиками-исламистами находятся также бывшие члены «Исламского государства».

Памяти российских медсестер В сирийском городе Алеппо прошел траурный митинг, посвященный памяти погибших при исполнении служебного долга российских медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой. Ровно два года назад — 5 декабря 2016 года — боевики провели минометный обстрел российского госпиталя, расположенного в Алеппо. В ходе атаки террористы также использовали самодельные бомбы из газовых баллонов и бочек. Один из снарядов попал в приемное отделение, где в этот момент находились российские медики. В результате атаки медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова погибли на месте, педиатр Вадим Арсентьев получил тяжелые ранения. За отвагу и мужество, которые были проявлены ими при исполнении воинского и служебного долга, Надежда Дураченко и Галина Михайлова были награждены Орденом Мужества посмертно. В ходе церемонии личным составом центра примирения и представителями русской общины были посажены деревья. Завершился митинг троекратным салютом.

США атакуют Астану Между тем, Соединенные Штаты продолжают курс на информационное противодействие мирным инициативам России в Сирии. На днях специальный представитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри утверждает, что Соединенные Штаты не видят дальнейших перспектив продолжения переговоров по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи. Джеффри назвал инициативу РФ по формированию конституционного комитета «странной» и предложил свернуть ее и «вернуться в ООН», если к 14 декабря решение не будет найдено. Между тем, как считают эксперты, Вашингтон всерьез надеется заблокировать переговоры в столице Казахстана и перетянуть на себя инициативу решать дальнейшую судьбу Сирии.

Запад умалчивает о химатаке в Алеппо Кроме того, США отрицают факт применения боевиками химического оружия в сирийском Алеппо, который был установлен на прошлой неделе. Как заявил Джеймс Джеффри, Соединенные Штаты не могут подтвердить факт использования запрещенных химических веществ боевиками. Несмотря на то, что информация о химатаке боевиков официально подтверждена двумя государствами, не говоря уже и о других многочисленных источниках, Белый дом упорно не верит в произошедшее, пытаясь обелить своих марионеток из стана террористических группировок. Напомним, 24 ноября исламисты нанесли удары по мирным кварталам Алеппо, используя заряженные запрещенными отравляющими веществами снаряды. В результате пострадали больше ста человек, притом почти у половины из них, в том числе у восьми детей, зафиксированы химические поражения. Обнаружив в буферной зоне в районе зоны деэскалации «Идлиб» орудия, применявшиеся боевиками в ходе обстрелов, ВКС РФ провели бомбардировку объектов террористов.