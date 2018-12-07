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Трамп подтвердил выдвижение Уильяма Барра на пост генпрокурора США

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Трамп подтвердил выдвижение Уильяма Барра на пост генпрокурора США

Вашингтон, 7 декабря. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен выдвинуть на пост генерального прокурора Соединенных Штатов Уильяма Барра.

Ранее в СМИ появилась информация, что Уильям Барр, работавший генеральным прокурором США при президенте Джордже Буше-старшем, является главным претендентом на эту должность.

«Билл Барр будет выдвинут на пост генпрокурора​​​. Думаю, он отлично будет служить на этом посту», — заявил Трамп журналистам.

Барр занимал должность генерального прокурора США с 1991 по 1993 год. В настоящее время он является консультантом известной международной юридической компании Kirkland & Ellis LLP.

Прежний генпрокурор США Джефф Сешнс подал заявление об отставке в начале ноября. В настоящее время обязанности генпрокурора США временно исполняет глава канцелярии ведомства Мэтью Уитакер.

Автор: Артем Никулин
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