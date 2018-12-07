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Путин подробно разъяснил Ципрасу ситуацию в Азовском море

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Премьер Греции сообщил, что Путин предоставил ему информацию о ситуации в Азове

Москва, 7 декабря. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, лидер России Владимир Путин предоставил ему подробную информацию о ситуации вокруг Азовского и Черного морей и провокации Украины в Керченском проливе.

Ципрас отметил, что для Греции ситуация в Черном и Азовском морях представляет особый интерес, так как в Мариуполе проживают около 130 тысяч греков.

«Я бы хотел поблагодарить президента Путина за подробную информацию, которую он мне предоставил», — сказал премьер Греции по итогам переговоров.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

В ходе операции три моряка получили ранения, им была оказана своевременная медицинская помощь. Решением суда задержанные были арестованы на 60 суток. Их перевели и Крыма в СИЗО Москвы.

Автор: Софья Куликова
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