Сирия и Ирак — конечная для боевиков: РФ располагает поименным списком граждан, вступивших в ИГ

Руководитель департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел РФ Илья Рогачев сообщил в ходе своего выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай», что российские спецслужбы располагают поименным списком всех граждан страны, отправившихся в Сирию или Ирак и присоединившихся там к террористическим группировкам. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По мере ослабления «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и затем его окончательного краха в САР и Ираке все больше исламистов пытались бежать из этих республик, но понимали, что обратный путь на родину им заказан. Причина в том, что в ряде государств, и в том числе в России, было ужесточено уголовное законодательство в вопросах терроризма, а также усилена подготовленность служб безопасности к приему возвращенцев с Ближнего Востока.

Поэтому сейчас наблюдается тенденция бегства джихадистов из Сирии и Ирака в третьи страны, прежде всего в те, где есть небольшие террористические ячейки, или, напротив, сохранения присутствия террористов в данных республиках, но с формированием укрытий и переходом к подпольной деятельности.

«Все приготовления оказались холостым выстрелом в значительной мере потому, что почти никакого потока боевиков нет», — подчеркнул Илья Рогачев.

По словам дипломата, большинство иностранных террористов на Ближнем Востоке осознают, что в их родных странах их уже давно «ждут с распростертыми объятиями». Более того, российские правоохранители и спецслужбы знают всех выехавших из России в САР и Ирак лиц поименно. Он также предположил, что силы безопасности многих других стран тоже уже располагают такой информацией о своих гражданах.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин выразил уверенность, что наличие таких точных и подробных сведений у представителей наших правоохранительных органов и разведки говорит об их большом профессионализме и огромном объеме работы, проделанной ими. Своим мнением он поделился с корреспондентом ФАН.

«Поначалу было сложно даже представить, каким примерно может быть число лиц, уехавших на Ближний Восток и вступивших в ряды ИГИЛ1 или других террористических организаций. Но как мы видим теперь, российские специалисты не сидели на месте все это время и довольно плотно работали в данном направлении, особенно наши спецслужбы. В результате нам удалось выявить не только точное количество людей, покинувших конкретные регионы и города нашей страны ради присоединения к боевикам в САР и Ираке, но и установить их личности. Это позволяет работать абсолютно предметно и оперативно реагировать на возможные попытки проникновения джихадистов на территорию РФ», — заметил наш собеседник.

Он также добавил, что помимо качественной работы, проведенной нашими силами безопасности внутри государства, огромную роль в защите России от радикальных исламистов сыграли ВКС РФ и другие части вооруженных сил страны. Они действовали против врага напрямую и фактически разгромили его, минимизировав возможность распространения этой страшной опасности.

«Безусловно, на сегодняшний день мы можем с гордостью констатировать, что усилия российских специалистов, направленные на противостояние вторжению террористической угрозы извне, оказались полностью оправданными. Но это, бесспорно, работа не только внутренних сил, но и той группировки войск РФ, которая действовала непосредственно на поле боя против джихадистов. Благодаря им не только Сирия была спасена от окончательного захвата бандгруппами ИГИЛ, но и сама наша страна была защищена от угрозы распространения международного терроризма, пытавшегося закрепиться на Ближнем Востоке и затем двинуться дальше. Поэтому, конечно, все усилия были не напрасными», — заключил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.