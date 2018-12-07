Московский омбудсмен рассказала о состоянии раненых украинских моряков

Москва, 7 декабря. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что состояние троих раненых военных моряков украинских, задержанных в районе Керченского пролива, оценивается как удовлетворительное.

Омбудсмен отметила, что ранее посетила троих раненых военных моряков, которые содержаться в московском СИЗО «Матросская тишина». Потяева заявила, что состояние украинских военных удовлетворительное, отметив, что они получают необходимое лечение и медикаменты. По ее словам, двое задержанных имеют легкие ранения рук, еще один получил ранения ног, однако они не приведут к серьезным последствиям.

«С ними все абсолютно в порядке, ребята в нормальном, удовлетворительном состоянии, они получают медпомощь в полном объеме. Динамика в их состоянии есть, идет процесс на улучшение», — сказала Потяева.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины незаконно пересели государственную границу РФ, войдя в территориальные воды РФ. Вечером три украинских судна были задержаны в районе Керченского пролива. В ходе задержания российские пограничники были вынуждены применить оружие, в результате чего трое украинских моряков получили ранения.

26 ноября суд в Крыму арестовал 24 украинских военных моряков. 29 ноября трое раненых моряков были доставлены в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина» в Москве, остальные военные были помещены в СИЗО «Лефортово».