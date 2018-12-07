Сирия: Турция призывает США остановить создание наблюдательных пунктов

Анкара, 7 декабря. Турция призывает США отказаться от сооружения наблюдательных пунктов в северных районах Сирии, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе встречи со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри.

Как сообщает Минобороны РФ, Акар обратился к США с призывом порвать отношения с «Силами народной самообороны» и Рабочей партией Курдистана и прекратить строительство наблюдательных пунктов и сооружений. По словам главы Минобороны Турции, строительство таких постов может сформировать террористический коридор у границы Турции.

Напомним, международная коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Поддерживаемые Вашингтоном боевики дестабилизируют обстановку в северных районах САР и препятствуют урегулированию в стране.