Путин назвал условие укрепления сотрудничества Москвы и Афин

Москва, 7 декабря. Инвестиционное сотрудничество между Москвой и Афинами будет усилено после стабилизации греческой экономики. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«Уверен, что если ситуация в экономике стабилизируется, то тогда и другие участники экономической деятельности, а инвестиционный потенциал российского бизнеса очень большой, будут действовать более активно и уверенно», — отметил он.

Ранее Ципрас заявил, что Афины сделали стратегический выбор в пользу укрепления отношений с Россией. По его словам, Греция намерена развивать экономическое и энергетическое взаимодействие с Москвой. Кроме того, Россия и Греция планируют объявить следующий год перекрестным годом культуры и языка.