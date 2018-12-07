Путин назначил Лимаренко и.о. губернатора Сахалина

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин распорядился назначить главу группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион Росатома) Валерия Лимаренко исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом в пятницу журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент РФ своим указом назначил и.о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко», — отметил он.

Напомним, что предшественник Лимаренко Олег Кожемяко возглавлял Сахалинскую область с сентября 2015 года. В сентябре этого года президент распорядился назначить чиновника временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.