Первый канал объяснил, как в сюжете про Майдан появился разочаровавшийся белорус

Москва, 7 декабря. Пресс-служба Первого канала объяснила появление в сюжете, посвященном годовщине Майдана, жителя Белоруссии, который не имеет отношения к событиям на Украине.

«Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине Майдана, на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии», — цитирует ТАСС собеседника на Первом канале.

Сообщается, что съемкой сюжета в Киеве занимались стрингеры — они допустили техническую ошибку при записи оригинального сюжета с настоящим участником событий на Майдане Кириллом Чубенко, а затем попросили своего знакомого сыграть украинца.

На ошибку обратил внимание блогер Илья Варламов, заподозривший, что разочаровавшийся в Майдане человек не тот, за кого себя выдает.