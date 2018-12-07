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Первый канал объяснил, как в сюжете про Майдан появился разочаровавшийся белорус

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Первый канал объяснил, как в сюжете про Майдан появился разочаровавшийся белорус

Москва, 7 декабря. Пресс-служба Первого канала объяснила появление в сюжете, посвященном годовщине Майдана, жителя Белоруссии, который не имеет отношения к событиям на Украине. 

«Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине Майдана, на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии», — цитирует ТАСС собеседника на Первом канале.

Сообщается, что съемкой сюжета в Киеве занимались стрингеры — они допустили техническую ошибку при записи оригинального сюжета с настоящим участником событий на Майдане Кириллом Чубенко, а затем попросили своего знакомого сыграть украинца.

На ошибку обратил внимание блогер Илья Варламов, заподозривший, что разочаровавшийся в Майдане человек не тот, за кого себя выдает. 

Автор: Федор Веснин
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