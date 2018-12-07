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«Дьявол Макрону помогает?»: страшный ливень разогнал «желтые жилеты» с площади Республики

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«Дьявол Макрону помогает?»: страшный ливень разогнал «желтые жилеты» с площади Республики

Париж, 7 декабря. Митингующие в Париже уродуют памятники. На площади Республики участники протестов расписали десятиметровую статую, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Дьявол Макрону помогает?»: страшный ливень разогнал «желтые жилеты» с площади Республики

«Дьявол Макрону помогает?»: страшный ливень разогнал «желтые жилеты» с площади Республики

23-метровый монумент женщине, олицетворяющей Республику, «желтые жилеты» изуродовали оскорбительными надписями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. К счастью, для него сильный ливень частично смыл лозунги протестующих. Митингующие тоже быстро «смылись» с площади.

«Дьявол Макрону помогает?»: страшный ливень разогнал «желтые жилеты» с площади Республики

«Дьявол Макрону помогает или метеооружие?» — удивляются французы.

«Дьявол Макрону помогает?»: страшный ливень разогнал «желтые жилеты» с площади Республики

Ранее "желтые жилеты" изуродовали одну из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальную арку. Сегодня корреспондент ФАН не смог попасть к ней. Проход оказался закрыт.

 

 

 

 

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
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