«Дьявол Макрону помогает?»: страшный ливень разогнал «желтые жилеты» с площади Республики

Париж, 7 декабря. Митингующие в Париже уродуют памятники. На площади Республики участники протестов расписали десятиметровую статую, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

23-метровый монумент женщине, олицетворяющей Республику, «желтые жилеты» изуродовали оскорбительными надписями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. К счастью, для него сильный ливень частично смыл лозунги протестующих. Митингующие тоже быстро «смылись» с площади.

«Дьявол Макрону помогает или метеооружие?» — удивляются французы.

Ранее "желтые жилеты" изуродовали одну из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальную арку. Сегодня корреспондент ФАН не смог попасть к ней. Проход оказался закрыт.