Порошенко призвал ЕС немедленно остановить строительство «Северного потока — 2»

Киев, 7 декабря. Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Евросоюза немедленно отказаться от строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. Об этом украинский лидер заявил по итогам встречи президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Порошенко подчеркнул, что инцидент в районе Керченского пролива является весомым аргументом для того, чтобы Европа отказалась от строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

«Это еще один важный аргумент, чтобы немедленно остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который не имеет никакого экономического смысла, имеет исключительно политический смысл», — сказал Порошенко.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. США и Украина, а также несколько стран Евросоюза выступают против строительства «Северного потока — 2». Украинские власти опасаются, что после реализации проекта Киев потеряет доходы от транзита российского газа в страны ЕС. Однако власти Германии полностью поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что газопровод является исключительно коммерческим проектом.

Напомним, 25 ноября три судна из состава военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу РФ. Украинские военные судна осуществляли провокационные маневры, игнорируя законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Вечером три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.