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Путин рассказал о планах России и Греции провести год языка и литературы

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Путин рассказал о планах России и Греции провести год языка и литературы

Москва, 7 декабря. Следующий год станет перекрестным годом языка и культуры России и Греции. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«Разумеется, уделили внимание вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия​​​. В 2019 году проведем перекрестный год языка и литературы», — отметил он.

По словам российского лидера ежегодные совместные культурные фестивали, а также гастроли артистов способствуют укреплению связей между странами.

Ранее Ципрас заявил, что Афины сделали стратегический выбор в пользу укрепления отношений с Россией. По его словам, Греция намерена развивать экономическое и энергетическое взаимодействие с Москвой.

 

Автор: Антон Соколов
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