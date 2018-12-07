Ципрас пообещал прийти на следующую встречу с подарком Путина на шее

Москва, 7 декабря. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас рассказал, почему так не любит галстуки. Политик заявил, что придет на следующую встречу в галстуке, если президент РФ Владимир Путин подарит ему аксессуар.

На брифинге по итогам переговоров президента РФ и премьера Греции последний был без галстука и с расстегнутым воротом. На вопрос греческих журналистов, почему он не выполняет свое обещание носить галстук, если его партия победит на выборах, Ципрас ответил, что уже выполнил обещание.

«Я уже выполнил обещание, так как выиграл (спор о долге — прим. ред.). Но очень быстро снял его, так как он — как петля на шее греческого народа. Это символ», — заявил Ципрас.

Премьер Греции добавил, что готов прийти на следующую встречу с Путиным в галстуке, если российский президент сделает ему такой подарок. Лидер РФ с улыбкой воспринял слова политика, но свой галстук снимать не стал.

Члены левого правительства Греции принципиально не носят галстуки даже на официальных мероприятиях. Однако на парламентских выборах Ципрас пообещал, что будет носить галстук, если Греции удастся списать долги. После этого обещания политики стали дарить Ципрасу галстуки.

Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил премьеру Греции дать галстук «в долг». А глава Турции Тайип Эрдоган во время встречи поинтересовался у греческого политика, где его галстук.

Напомним, встреча Путина и Ципраса проходит в Москве. В рамках переговоров премьер Греции рассказал, что проект газопровода «Турецкий поток» повысит роль Афин в региональном энергетическом узле. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка в Турцию будет запущена до конца 2019 года.