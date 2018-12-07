Главные новости 7 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 7 декабря.

В Госдуме РФ отреагировали на слова министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские ВМС продолжат переходы через Керченский пролив, несмотря на инцидент 25 ноября 2018 года. Политик, а не военный: в Госдуме осудили министра обороны Украины за слова о Керченском проливе.

Владимир Жириновский дал большое интервью Федеральному агентству новостей. Лидер ЛДПР поделился видением ключевых вопросов мировой политики, рассказал о судьбе Украины, страхах Европы и путях обретения господства России в мире. Мы богаче, чем Китай и Америка: Жириновский о господстве России, разделе Украины и страхах Европы.

Госиспытания новейшей российской атомной подводной лодки «Казань» проекта «Ясень-М» начнутся летом будущего года, а осенью «Казань» произведет первые стрельбы ракетами и торпедами. Атомную подлодку «Казань» испытают летом 2019 года.

Украинские военные корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала «Прямой». «Мы не прекратим»: Полторак заявил, что ВМСУ продолжат пользоваться Керченским проливом.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд подчеркнул, что необходимые сигналы Москве доводит политическое руководство Соединенных Штатов. Иначе будет больно: в СФ объяснили, почему США не будут отвечать силой на инцидент в Керченском проливе.

Редакцию телеканала CNN эвакуировали в прямом эфире после сообщения о якобы нахождении бомбы в здании Time Warner Center. Сотрудников CNN эвакуировали в прямом эфире после сообщения о бомбе.

Глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что не может оставить свой пост после скандального заявления о том, что государство не просило россиян рожать детей. «Ну ляпнула»: свердловская чиновница объяснила, почему не может оставить свой пост после скандала.

Научный мир стоит на ушах. В Китае родились первые в мире дети из генетически отредактированных эмбрионов. Генетические таблетки и вакцина от ВИЧ: российские ученые готовят ответ китайскому создателю ГМО-младенцев.

В Сети появились кадры, на которых грузинские чиновницы рекламируют майонез российского производства. Однако после публикации фотографий разгорелся скандал, и снимки сразу удалили. «Лица русского оккупационного майонеза»: грузинские чиновницы оскандалились в соцсети.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя провокацию ВМСУ в Керченском проливе, отметил, что российские пограничники не стреляли по нарушителям государственной границы. Мы так с кораблями ВМСУ не поступали: Лавров напомнил, как нарушителей границы встречают в США.