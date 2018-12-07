«Это просто карлики»: кандидат в президенты Украины обвинил Порошенко и его коалицию в попытке сорвать выборы

Провокация против РФ, которая была осуществлена 25 ноября в Керченском проливе с целью введения на Украине военного положения, может быть далеко не последней. Нынешний украинский президент Петр Порошенко сделает все для того, чтобы в итоге отменить президентские выборы, намеченные на 31 марта.

Так видный украинский политический деятель Юрий Бойко, один из тех, кто уже подтвердил свое участие в президентской гонке, охарактеризовал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей нынешнюю политическую ситуацию на Украине.

С ноября Бойко представляет новую парламентскую группу «Оппозиционная платформа — За життя», а ранее был одним из председателей «Оппозиционного блока». Это не помешало бывшему вице-премьеру Украины стать лидером в президентской гонке согласно ряду социологических опросов.

«Главное преимущество «Оппозиционной платформы — За жизнь» — это то, что мы сегодня — единственная политическая сила на Украине, которая действительно выступает в защиту простых граждан, и это находит поддержку, — считает Бойко. Мы не гонимся за рейтингами, и невзирая на серьезные политические последствия со стороны нынешней власти и ее приспешников, первыми выступили за проведение прямых переговоров на самом высоком уровне между Киевом, Москвой и республиками Донбасса в таком важном вопросе, как установление мира».

По словам депутата Верховной рады, то же самое касается и ситуации с пленными украинскими моряками — вернуть их домой можно только с помощью прямых переговоров.

«Мы — та политическая сила, которая не просто предлагает реальные пути решения социальных и экономических проблем, — подчеркнул он, — самое главное — мы знаем, как преодолеть бедность, в которой сегодня оказалось практически все население Украины».

На днях Международный исследовательский центр BURI (Belgium-Ukraine Research Institute) опубликовал данные о поддержке участников президентской гонки. Респондентам задавали вопрос: «Если бы выборы состоялись уже в предстоящее воскресенье, то за кого вы бы проголосовали?» Выяснилось, что Юрий Бойко идет практически нога в ногу с Юлией Тимошенко — 11,5% и 11,6% голосов соответственно. Петр Порошенко замыкает первую тройку с заметным отставанием (9,3%).

«Люди это [действия и намерения] видят, они нас поддерживают, поскольку это в наибольшей степени отвечает их запросам и требованиям, — уверен депутат Рады. Какие бы политтехнологии ни использовала нынешняя власть, украинский избиратель уже очень хорошо научился отличать, где фейк, пропаганда и манипуляции, а где — правда и искренность. Уверен, что идеи мира и здравого смысла победят».

Нынешнее военное положение было введено избирательно именно в тех областях, где поддержка нынешнего президента стремится к нулю, уверен Бойко. Он привел красноречивый пример — за четыре года военного конфликта (даже во времена активных боевых действий) никаких попыток ввести военного положение не делалось, но перед выборами, которые не дают шансов Порошенко даже на выход во второй тур, предпринимается попытка отменить их.

«Просто война стала единственной политической технологией режима, который не способен заниматься вопросами экономического развития страны и ростом благосостояния ее граждан, — отметил представитель оппозиции. — Необходимости в военном положении в усеченном варианте на 30 дней не было. Это лишь жалкая попытка правящей коалиции спасти лицо президента — после того как европейские партнеры четко дали понять Порошенко, что его игрища с отменой выборов получат негативную оценку в мире».

Бойко подчеркивает: кредит доверия к лидеру страны давно исчерпан, а ситуация на Украине катится к установлению полицейского режима, именно поэтому и вводится ограничение конституционных прав и свобод, отправляют за решетку журналистов и политиков, проводятся обыски и репрессии.

«Это шаги не сильной власти, а политических банкротов, — заявил бывший вице-премьер. — Отмена выборов выгодна только президенту и его парламентской коалиции. Никаких шансов на победу у них нет — ни на президентских выборах, ни на выборах в Верховную раду. Это просто карлики на политическом небосводе Украины».

Президент так часто врал народу, что его словам о том, что выборы состоятся в срок, а конституционные свободы не будут ущемляться, никто уже не верит.

«Не исключено, что будут предприниматься очередные провокации, нагнетание обстановки и милитаристская истерия для того, чтобы продлить военное положение и отменить тем самым выборы», — заключил Бойко.

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