Променяем Москву на Стамбул: в Киеве раскритиковали план создания на Украине поместной церкви

Вселенский патриархат готов предоставить автокефалию Украинской поместной церкви, условия данного решения были обнародованы на днях. По мнению аналитиков, будущий объединительный собор на Украине станет «собором раскола», а президент Петр Порошенко ради сиюминутной выгоды готов поставить украинскую поместную церковь в кабальную зависимость от Константинополя. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на встрече с украинскими аналитиками.

«Все, что касается так называемого томоса для Украины, выглядит очень странно и даже пугающе, — заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. На днях президент Порошенко объявил дату так называемого «объединительного собора», и это уже само по себе — нонсенс. С такой инициативой могут выступать только священники высшего ранга, а не президент или его советники. Это говорит о том, что этот процесс на Украине носит не религиозный, а чисто политический характер. Опубликованные выдержки из устава «украинской поместной церкви» говорят о том, что это будет некая полуавтономная структура, не единая и крайне зависимая от воли Константинополя».

По словам политолога, для Украины оскорбителен сам факт того, что у будущей поместной церкви не будет права открывать представительства за рубежом, канонизировать своих героев и многих других прав — даже права святить свое миро.

«Понятно, что Петру Порошенко необходимо успеть сделать до выборов хоть что-то из его фирменной триады «армия, мова, вера» — «хоть боком, хоть на одной ноге». Пользуясь его спешкой и некомпетентностью в церковных делах, вселенский патриарх Варфоломей фактически выкручивает руки и ему, и его подручным, и главам церковных структур на Украине, — объяснил политолог. — Из-за этого украинские власти, не пожелавшие подойти к процессу более вдумчиво и без спешки, фактически потеряли шанс создать на Украине реально единую и независимую церковную структуру — хотя исходя из численности прихожан и числа приходов, наша страна вполне могла претендовать на большее. По сути, судьба независимой церкви была принесена в жертву мимолетным политическим интересам одного человека».

«Последняя неделя стала «неделей откровений» для тех, кто желал получения Украиной автокефалии, — заявил киевский политолог Алексей Якубин. — Многие воцерковленные люди, узнав о предложениях Константинопольского патриархата, были возмущены и шокированы. Мои знакомые в церковных кругах прямо говорят: «По сути, мы променяем Москву на Стамбул, и при этом потеряем огромную часть своих прав».

Условия, выдвинутые Варфоломеем, стали для желающих отделиться от РПЦ настоящим холодным душем. Они поняли, что теперь у поместной церкви будет даже меньше автономии, чем было в составе РПЦ».

По его словам, теперь у украинской поместной церкви не будет даже собственного места в числе мировых православных церквей.

«Патриарх Варфоломей, использовав политические амбиции Порошенко и митрополита Филарета (Денисенко), просто «протиснул» свой экзархат на Украину, не решив вопрос о церковном расколе, — считает Якубин. По сути, для украинских властей предвыборный проект с томосом оказался ситуацией, когда процесс важнее собственно результата. Не случайно текст договора, подписанного в ноябре между президентом Порошенко и Варфоломеем сегодня власти засекретили. Потому что на поверку там наверняка окажется масса неприятных сюрпризов даже для истовых сторонников «отделения от Москвы».

«Если все условия Вселенского патриархата будут выполнены, то в итоге на Украине окажется сразу три церковных структуры, которые будут конкурировать и враждовать между собой. И в этом кроется огромная опасность для нашего общества, — считает Якубин. Что же касается анонсированного Порошенко «объединительного собора», то власти напрасно из-под палки пытаются загнать туда архиереев УПЦ МП. Все понимают — это мероприятие однозначно станет «раскольническим собором», который этот самый церковный раскол легализует».

Напомним, Константинопольский патриархат решил не предоставлять Украине автокефалию. Максимум, что может ожидать Киев — это митрополия и полное подчинение Константинополю. Об этом говорят опубликованные в украинских СМИ пункты устава «единой украинской поместной церкви», разработанного Константинопольским патриархатом.

Основные пункты устава гласят — говорить о независимости новой структуры не приходится, речь идет о полном подчинении Константинополю как митрополии. По новому уставу, «независимая украинская церковь» будет полностью зависеть от Константинопольского патриархата и будет держать связь с другими церквями только через него. Все важные решения будут приниматься «новой церковью» только с позволения Константинопольского патриархата.

Кроме того, «украинская церковь» будет получать миро, используемое в таинствах, только у Константинополя — а это один из главных признаков отсутствия реальной автокефалии. Также «единая поместная церковь» не сможет самостоятельно канонизировать своих святых, а должна будет подавать их имена Константинопольскому патриархату для утверждения.

Предстоятеля «объединенной» украинской церкви должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей Украины, который планируется провести 15 декабря в Киеве. При этом каноническая УПЦ МП уже заявила, что не собирается участвовать в этом мероприятии.

Напомним, после решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали «расколом», Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал «канонически ничтожным» отмену Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Спикер РПЦ митрополит Илларион заявил: «Константинополь утратил право называться координирующим центром православия». В РПЦ надеются, что Константинополь изменит свое решение придать новый статус украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.