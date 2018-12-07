«Конец — это часть пути»: Marvel выпустила трейлер новых «Мстителей» с подзаголовком «Финал»

Москва, 7 декабря. Американская киностудия Marvel выложила в Сеть тизер-трейлер новой части «Мстителей», который в российском прокате получил подзаголовок «Финал».

Ролик рассказывает о последствиях геноцида галактического масштаба, который устроил Танос после того как завладел перчаткой бесконечности. Тони Старк (Железный человек) после схватки на планете Титан вынужден дрейфовать в открытом космосе, в то время как Стив Роджерс (Капитан Америка), Наташа Романова (Черная вдова) и Брюс Беннер (Халк) пытаются разработать новый план, чтобы остановить Таноса. В трейлере также появились Тор, Скотт Лэнг (Человек-муравей) и Клинт Бартон (Соколиный глаз), которые, вероятнее всего, присоединяться к новому составу мстителей. Трейлер «Финала» уже набрал 462 тыс. просмотров на официальном канале Marvel в YouTube.

Отметим, что Marvel часто выпускает «фальшивые» трейлеры к своим фильмам, чтобы заинтриговать фанатов, но при этом не дать им спойлеров. Так, например, в трейлере прошлой части «Мстители: Война бесконечности», многие сцены так и не вошли в фильм. Новая лента выйдет на экраны в 2019 году.