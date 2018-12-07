Путин назвал реалистичным подключение Греции к «Турецкому потоку»

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова рассмотреть возможность подключения Греции к проектам по доставке российского газа в страны Южной Европы. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«Мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к «Турецкому потоку», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что энергетика является важной сферой сотрудничества Москвы и Афин, отметив, что РФ уже длительное время осуществляет поставки энергоресурсов в Грецию.

В рамках проекта «Турецкий поток» были проложены две нити газопровода по дну Черного моря из России в Турцию. Первая нить будет использоваться для поставок газа в Турцию, а вторая — для государств Южной и Юго-Восточной Европы.