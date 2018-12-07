Бывший президент Армении назвал свой арест личной расправой

Ереван, 7 декабря. Экс-президент Армении Роберт Кочарян назвал решение Апелляционного суда о его аресте актом личной расправы. Об этом сообщил журналистам глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

«Это политическое решение, принятое под грубым давлением властей… Личная расправа, вендетта против меня и членов моей семьи», — сказано в заявлении Кочаряна.

Ранее адвокат экс-президента Айк Алумян сообщил, что по решению Апелляционного суда апелляция Кочаряна была отклонена. В июле текущего года следственная служба обвинила бывшего президента в свержении конституционного строя в рамках дела о разгоне протестов в 2008 году. По решению суда Кочаряна арестовали на два месяца.

Также по этому делу обвинения были предъявлены экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, который ранее занимал пост в Вооруженных силах.