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Политика

Бывший президент Армении назвал свой арест личной расправой

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Бывший президент Армении назвал свой арест личной расправой

Ереван, 7 декабря. Экс-президент Армении Роберт Кочарян назвал решение Апелляционного суда о его аресте актом личной расправы. Об этом сообщил журналистам глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

«Это политическое решение, принятое под грубым давлением властей… Личная расправа, вендетта против меня и членов моей семьи», — сказано в заявлении Кочаряна.

Ранее адвокат экс-президента Айк Алумян сообщил, что по решению Апелляционного суда апелляция Кочаряна была отклонена. В июле текущего года следственная служба обвинила бывшего президента в свержении конституционного строя в рамках дела о разгоне протестов в 2008 году. По решению суда Кочаряна арестовали на два месяца.

Также по этому делу обвинения были предъявлены экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, который ранее занимал пост в Вооруженных силах.

Автор: Софья Куликова
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