Ципрас рассказал Путину о своем беспокойстве из-за закупки Турции российского оружия

Москва, 7 декабря. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о беспокойстве Афин из-за закупки Анкарой российских вооружений.

«Я выразил, конечно, президенту Путину нашу обеспокоенность в отношении новых программ вооружения Турции», — заявил Ципрас журналистам после переговоров с лидером РФ.

Напомним, контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Россия и Турция заключили летом этого года. При этом Анкара, проигнорировала недовольство США на этот счет. Вашингтон даже угрожал Эрдогану заблокировать поставки Турции истребителей F-35.

Ожидается, что первый полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» будет доставлен в Турцию в октябре 2019 года. Всего Анкара приобрела четыре дивизиона С-400 стоимостью около 2,5 млрд долларов.

При этом, как отмечают эксперты, страны могут продолжать наращивать военное сотрудничество и начать как раз с военной авиации. Если Штаты действительно заблокируют поставки F-35 для ВВС Турции, то Анкара сможет рассмотреть вариант закупки российских истребителей Су-35.

Нельзя исключить и возможного сотрудничества в создании истребителя пятого поколения для ВВС Турции. Он может быть создан на основе готовящегося к серийному производству в России истребителя Су-57 (Т-50), пишет газета «Известия».