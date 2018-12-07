Сирия сегодня: в САР вернулось свыше 800 беженцев за сутки, в Алеппо модернизировали водоочистную станцию

Сирия, 7 декабря. За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) вернулось 800 беженцев. Россия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. В Алеппо закончили модернизацию водоочистной станции. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ситуация в САР

Российская Федерация в рамках своей работы в комиссии по перемирию на территории САР за сутки не зафиксировала нарушений, в свою очередь Турция зафиксировала 15 нарушений. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, [нарушений] не зафиксировано. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Алеппо — шесть, Латакия — четыре, Хама — четыре», — говорится в документе.

Кроме того, в течение прошедших суток российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В поселке Скальбия (провинция Хомс) было выдано 500 продовольственных наборов весом 2,165 тонны.

Беженцы возвращаются на родину

Почти 870 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за прошедшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене центра.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 869 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 134 человека (женщин — 40, детей — 69), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 735 человек (женщин — 221, детей — 375)».

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 227 мирных жителей.

Кроме того, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) за прошедшие сутки разминировали 9,5 гектара территории. Специалисты также уничтожили 32 взрывоопасных предмета, в том числе три самодельных взрывных устройства.

В Алеппо завершили модернизацию водоочистной станции

Завершены работы по модернизации водоочистной станции, которая обеспечивала пресной водой город Алеппо. Об этом рассказал журналистам начальник станции Кефах Лабабиди.

«Боевики, которые хозяйничали здесь несколько лет, разрушили инфраструктуру. За последний год мы практически заново отстроили несколько важных зданий водоочистной станции в Алеппо и завершили модернизацию», — отметил Лабабиди.

Он подчеркнул, что во время войны террористы полностью уничтожили систему водоочистки, которая была одной из самых современных в стране.