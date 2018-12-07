«Россия даже не заметит»: санкции Литвы вызвали в Совфеде улыбку

Литва ввела санкции против России из-за ситуации в Керченском проливе, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко. Хотя пограничники ФСБ действовали строго в рамках российского законодательства, Грибаускайте сочла, что задержание кораблей ВМСУ, незаконно пересекших российскую границу, является «атакой».

«Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, однако мы ввели свои, национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе», — сказала литовский политик.

Кроме того, она заявила, что в адрес ее коллег якобы поступали «угрозы» со стороны Российской Федерации.

«Например, мы получаем личные угрозы от России, а именно мои министры, министр иностранных дел Литвы получил», — добавила Грибаускайте, не приведя, впрочем, никаких тому доказательств.

Против кого будут ограничительные меры и какого рода угрозы получили чиновники, она не уточнила.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал введение литовских санкций против России. По его словам, эффект от них будет столь незначителен, что не сможет причинить российской стороне никакого ущерба.

«Я с уважением отношусь к литовскому народу, когда-то мы даже жили в одной стране. Я не хочу никого обижать, но думаю, что мы этих санкций даже не заметим. Не стоит предпринимать шаги, которые способны вызвать только улыбку», — говорит член верхней палаты парламента.

Вместе с тем сенатор обратил внимание, что президент Литвы последовательна в своей антироссийской политике.

«Что касается госпожи Грибаускайте, она настолько далеко зашла в своей русофобии, что не понимает: подобные шаги вызывают только лишь улыбку и непонимание. Чего она добивается? Я бы даже не стал отвечать на подобные недружественные действия. Повторюсь: этих санкций мы даже не заметим», — резюмировал Владимир Джабаров.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу Российской Федерации и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования Москвы. Пограничники задержали украинские корабли, 24 моряка были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы.