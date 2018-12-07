Власти Парижа закрыли проход к Триумфальной арке в преддверии протестов

Париж, 7 декабря. Власти Парижа готовятся к очередным массовым протестам «желтых жилетов», которые назначены на субботу. Проход к одной из главных достопримечательностей французской столицы — Триумфальной арке — закрыли в преддверии выступлений. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин с места событий.

Подземный переход к Триумфальной арке на площади Шарля де Голля закрыт. Пройти к монументу невозможно. Все надписи на достопримечательностях, оставшиеся в результате предыдущих протестов, стерты.

Власти активно готовятся к новой волне забастовок, которые назначены на приближающиеся выходные. В городе закрыты все достопримечательности, в том числе символ Парижа — Эйфелева башня.

Напомним, с 17 ноября во Франции продолжаются выступления против повышения цен на топливо. Акция «желтых жилетов» проходит под лозунгами «Макрон – вор!», участники забастовок требуют отставки нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.

Протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, задержаниями и погромами. Жертвами протестов стали четыре человека, еще более 100 получили травмы. Аналитики считают, что протесты могут обернуться для Франции госпереворотом.