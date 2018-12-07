Шойгу поздравил военных судей со 100-летием создания военных судов РФ

Москва, 7 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных судей со 100-летним юбилеем образования военных судов России. Поздравление министра обороны РФ к сотрудникам военных судов озвучил первый замглавы Минобороны России Руслан Цаликов.

Глава Минобороны РФ отметил, что уровень профессионализма военных судей позволяет обеспечить правопорядок в войсках и укрепить российскую государственность.

«С честью выполняя свой служебный долг, вы вносите большой вклад в защиту конституционного строя, поддержание законности и правопорядка в Вооруженных силах РФ, а также в обеспечение национальных интересов страны», — говорится в поздравлении.

В свою очередь Цапиков отметил высокую степень взаимодействия Минобороны РФ с военными судами и военной прокуратурой.